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    • 18.03.2020 12:32
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    'in 27.haftasının hakemleri ve programı belli oldu

    Cemil Usta Sezonu 27. hafta ve TFF 1. Lig 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak 27.haftanın mçılış maçı olan Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçının hakemi . 'un 'ye konuk olacağı maçı yönetecek. Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi ise . İşte Süper Lig'de 27.hafta programı.

    Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu

    Süper Lig'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek.

    27'nci haftada düdük çalacak hakemler şöyle:

    20 MART CUMA

    20:00 Fenerbahçe – Hes Kablo Kayserispor ()

    21 MART CUMARTESİ

    14:00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)

    17:00 BtcTurk Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa (Halil Umut Meler)

    17:00 Demir Grup Sivasspor – Yukatel Denizlispor (Abdulkadir Bitigen)

    20:00 Beşiktaş – Fraport- TAV Antalyaspor (Ümit Öztürk)

    22 MART PAZAR

    13:30 Gençlerbirliği – İttifak Holding Konyaspor (Alper Ulusoy)

    16:00 Çaykur Rizespor – Galatasaray ()

    19:00 Medipol Başakşehir – Aytemiz Alanyaspor (Ali Şansalan)

    19:00 ()

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