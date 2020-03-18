Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.03.2020 10:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.03.2020 10:52
    ABONE OL

    İstenmeyen adam ilan edilmişti! Diagne'nin yeni rotası belli oldu

    Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde rekor bir bonservis bedeli ödeyerek Kasımpaşa'dan 'ın yolunu tutan , sezon başı Club Brugge'e kiralanmıştı. Burada gösterdiği performans nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan golcü oyuncu kadro dışı kalmıştı. Her iki kulüpte de adeta istenmeyen adam ilan edilen Senegalli golcünün geleceği belli oldu. İşte detaylar...

    İstenmeyen adam ilan edilmişti! Yeni rotası belli oldu

    'a sürpriz gelişme... Sezon başında sarı kırmızılı kulüpten ayrılarak Belçika temsilcisi Club Brugge'ün yolunu tutan 'nin akıbeti belli oluyor.

    Belçika basınından yansıyan bilgilere göre Senegalli yıldız ile Fransız ve İngiliz kulüpler ilgileniyor. Öte yandan haberin detaylarında Nottingham Forrest'in de Diagne ile temasa geçtiği belirtildi.

    DIAGNE KARARINI VERDİ! DÖNÜYOR
    Öte yandan Het Nieuwsblad'ın haberine göre; 2023'e dek Galatasaray ile sözleşmesi bulunan golcü futbolcu, geleceğine ilişkin son kararı verdi. Buna göre Diagne, sezonun sona ermesiyle beraber yeniden Türkiye'ye geri dönmenin ve Galatasaray'da forma giymenin hesaplarını yapıyor.

    MBAYE DIAGNE KİMDİR?
    28 Ekim 1991'de Senegal'in Dakar şehrinde dünyaya gelen Diagne, kariyerine İtalya'nın AC Bra takımında başlamıştı. Golcü futbolcu daha sonra, Juventus, AC Ajaccio, Lierse SK, Al-Shabab Riyad, KVC Westerlo, Újpest FC, Tianjin Teda, Kasımpaşa ve Galatasaray formalarını terletmişti. Sarı kırmızılılardan ayrılışının ardından golcü futbolcu, Brugge'a kiralık olarak dahil olmuştu.

    Diagne, bu sezon Brugge formasıyla çıktığı 12 müsabakada 4 gol kaydederken 465 dakika sahada kalmıştı..

    Senegal Milli Takımı'nda da forma giyen Diagne, ilk kez 9 Eylül 2018 tarihinde sırtına geçirdiği mlli forma ile 9 karşılaşmada rol aldı ancak gol atma başarısı gösteremedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor İstenmeyen adam ilan edilmişti! Diagne'nin yeni rotası belli oldu
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri