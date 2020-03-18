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    • 18.03.2020 08:20
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    • 18.03.2020 08:23
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    Terim'in şampiyonluk hesabı! "4 maçı kazan şampiyon ol"

    Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan 'da teknik direktör zirveyi hedefliyor. Süper Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmada 8 galibiyet 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekipte Terim önündeki 2 maçı da kazanarak zorlu Trabzon ve Başakşehir virajına güçlü girmeyi istiyor.

    Terim'in şampiyonluk hesabı

    Süper Lig'de yarış her geçen hafta kızışıyor. Bu hafta zirvede beraberlik vardı. 1-1 berabere kalan Trabzon ve Başakşehir 53 puanda... da Beşiktaş ile yenişemedi. 26. Hafta itibarıyla Galatasaray'ın 50, Sivas 49 ve Beşiktaş'ın ise 44 puanı bulunuyor. Peki şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Son 10 sezona bakıldığında Futbol Arena'nın yaptığı araştırmaya göre, Süper Lig'de şampiyon olan takımların topladığı puanların ortalaması 75.6... Ligdeki çetin mücadeleye bakıldığında bu yıl 75 puana ulaşmak zor görünüyor.

    EN AZ PUANLA ŞAMPİYON
    Son 10 yıla bakıldığında en yüksek puanı (82) Fenerbahçe topladı. En az puanla (69) şampiyonluğa uzanan takım ise geçen sezon Galatasaray'dı. Elde kalem kağıt hesap yapan Terim 70 puan toplamak istiyor . Başarılı teknik adamın ilk hedefi Çaykur Rize (D) ve Gaziantep ile oynayacakları karşılaşmadan 6 puanla ayrılmak ve üstlerinde yer alan Başakşehir ve Trabzon maçına mental olarak güçlü bir şekilde girmek. 30. Hafta sonunda liderliğe ulaşmak isteyen Terim, son 4 haftada ise farkı ve şampiyonluk apoletini korumayı hedefliyor.

    KAZANAN ŞAMPİYON
    Ligin ikinci yarısında 9 maç geride kalırken 2020 yılı içerisinde mağlubiyet almayan iki takımdan birisi Galatasaray. Ayrıca lider Trabzonspor da ikinci yarının namağlup takımı... İki takımın birbirlerine rakip olacağı da düşünülürse kalan maçlarını kazanan takım şampiyonluğa ulaşacak.

    SON 10 YILDAKİ ŞAMPİYONLUK PUANLARI:
    Sezon Takım Puan
    2009/10 Bursaspor 75
    2010/11 Fenerbahçe 82
    2011/12 Galatasaray 77
    2012/13 Galatasaray 71
    2013/14 Fenerbahçe 74
    2014/15 Galatasaray 77
    2015/16 Beşiktaş 79
    2016/17 Beşiktaş 77
    2017/18 Galatasaray 75
    2018/19 Galatasaray 69
    2019/20 ?

    G.SARAY'IN SON 8 MAÇI
    27. Hafta Rizespor (D)
    28. Hafta Gaziantep
    29. Hafta Başakşehir (D)
    30. Hafta Trabzonspor
    31. Hafta Alanyaspor (D)
    32. Hafta Ankaragücü (D)
    33. Hafta Göztepe
    34. Hafta Antalyaspor (D)

    SÜPER LIG'DE SON DURUM
    1. Trabzonspor 53 Puan
    2. Başakşehir 53 Puan
    3. GALATASARAY 50 Puan
    4. Sivasspor 49 Puan

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