Terim'in şampiyonluk hesabı! "4 maçı kazan şampiyon ol"

Süper Lig'de yarış her geçen hafta kızışıyor. Bu hafta zirvede beraberlik vardı. 1-1 berabere kalan Trabzon ve Başakşehir 53 puanda... Galatasaray da Beşiktaş ile yenişemedi. 26. Hafta itibarıyla Galatasaray'ın 50, Sivas 49 ve Beşiktaş'ın ise 44 puanı bulunuyor. Peki şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Son 10 sezona bakıldığında Futbol Arena'nın yaptığı araştırmaya göre, Süper Lig'de şampiyon olan takımların topladığı puanların ortalaması 75.6... Ligdeki çetin mücadeleye bakıldığında bu yıl 75 puana ulaşmak zor görünüyor.

EN AZ PUANLA ŞAMPİYON

Son 10 yıla bakıldığında en yüksek puanı (82) Fenerbahçe topladı. En az puanla (69) şampiyonluğa uzanan takım ise geçen sezon Galatasaray'dı. Elde kalem kağıt hesap yapan Terim 70 puan toplamak istiyor . Başarılı teknik adamın ilk hedefi Çaykur Rize (D) ve Gaziantep ile oynayacakları karşılaşmadan 6 puanla ayrılmak ve üstlerinde yer alan Başakşehir ve Trabzonspor maçına mental olarak güçlü bir şekilde girmek. 30. Hafta sonunda liderliğe ulaşmak isteyen Terim, son 4 haftada ise farkı ve şampiyonluk apoletini korumayı hedefliyor.

KAZANAN ŞAMPİYON

Ligin ikinci yarısında 9 maç geride kalırken 2020 yılı içerisinde mağlubiyet almayan iki takımdan birisi Galatasaray. Ayrıca lider Trabzonspor da ikinci yarının namağlup takımı... İki takımın birbirlerine rakip olacağı da düşünülürse kalan maçlarını kazanan takım şampiyonluğa ulaşacak.

SON 10 YILDAKİ ŞAMPİYONLUK PUANLARI:

Sezon Takım Puan

2009/10 Bursaspor 75

2010/11 Fenerbahçe 82

2011/12 Galatasaray 77

2012/13 Galatasaray 71

2013/14 Fenerbahçe 74

2014/15 Galatasaray 77

2015/16 Beşiktaş 79

2016/17 Beşiktaş 77

2017/18 Galatasaray 75

2018/19 Galatasaray 69

2019/20 ?

G.SARAY'IN SON 8 MAÇI

27. Hafta Rizespor (D)

28. Hafta Gaziantep

29. Hafta Başakşehir (D)

30. Hafta Trabzonspor

31. Hafta Alanyaspor (D)

32. Hafta Ankaragücü (D)

33. Hafta Göztepe

34. Hafta Antalyaspor (D)



SÜPER LIG'DE SON DURUM

1. Trabzonspor 53 Puan

2. Başakşehir 53 Puan

3. GALATASARAY 50 Puan

4. Sivasspor 49 Puan