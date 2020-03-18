Özellikle ikinci devre yakaladığı çıkış ile lig liderliğine yerleşip, son yılların en iyi performanslarından birine imza atan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında da yenilgi yüzü görmedi. Geride kalan 9 haftalık bölümünde sadece berabere kaldığı Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında puan kaybı yaşayan bordo-mavililer, toplamda ise ligde 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Trabzonspor, yakaladığı bu çıkış ile aynı zamanda ligde devam eden en uzun yenilmezlik serisinin de sahibi konumunda yer alıyor.
ÇİMŞİR: HÜCUMDA BECERİKLİ OLMALIYIZ
Başakşehir maçında oyunun karşılığını alamadıklarını söyleyen teknik patron Hüseyin Çimşir, "Skor için hücumda daha becerikli olmalıyız" dedi
ÇİMŞİR: HÜCUMDA BECERİKLİ OLMALIYIZ
Başakşehir maçında oyunun karşılığını alamadıklarını söyleyen teknik patron Hüseyin Çimşir, "Skor için hücumda daha becerikli olmalıyız" dedi
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