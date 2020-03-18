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    • Spor
    • 18.03.2020 Gazete
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    Süper Lig lideri spor yenilgiyi unuttu

    Özellikle ikinci devre yakaladığı çıkış ile lig liderliğine yerleşip, son yılların en iyi performanslarından birine imza atan spor, ligin da yenilgi yüzü görmedi. Geride kalan 9 haftalık bölümünde sadece berabere kaldığı , FK ve karşılaşmalarında puan kaybı yaşayan bordo-mavililer, toplamda ise ligde 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

    Trabzon’un bileği bükülmüyor
    Özellikle ikinci devre yakaladığı çıkış ile lig liderliğine yerleşip, son yılların en iyi performanslarından birine imza atan Trabzonspor, ligin da yenilgi yüzü görmedi. Geride kalan 9 haftalık bölümünde sadece berabere kaldığı Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında puan kaybı yaşayan bordo-mavililer, toplamda ise ligde 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Trabzonspor, yakaladığı bu çıkış ile aynı zamanda ligde devam eden en uzun yenilmezlik serisinin de sahibi konumunda yer alıyor.



    ÇİMŞİR: HÜCUMDA BECERİKLİ OLMALIYIZ
    Başakşehir maçında oyunun karşılığını alamadıklarını söyleyen teknik patron Hüseyin Çimşir, "Skor için hücumda daha becerikli olmalıyız" dedi

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