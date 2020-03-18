AÇIK ARA LİDERDİK

Fotomaç gazetesi olarak Karadeniz devinin maçlarına tek tek baktık ve bordo-mavililer aleyhine bu sezon da fahiş hatalar yapıldığı net olarak ortaya çıktı. Fırtına geçtiğimiz yıldan beri altyapısından yetiştirdiği oyuncularıyla, kadrosuna kattığı gençlerle zirve mücadelesi vermeye çalışırken her defasında bu kritik hakem kararlarına takıldı, kurban edildi, önü kesildi. Bordo-mavili taraftarlar da bu sezon hakemler 'adil' düdük çalsa, VAR başındakiler de ekrana 'eyyamsız' baksa şu anda çok açık farkla lider olabileceklerini özellikle vurguluyorlar.

AHMET AĞAOĞLU NELER SÖYLEMİŞTİ?

Başkan Ahmet Ağaoğlu, 1-1 biten Başakşehir maçı sonrası şunları söylemişti: "Verilmeyen goller, verilmeyen penaltılar, bunlar futbolun içinde var. Hepsini üst üste koyduğumuz zaman, ligin sonucuna ciddi tesir eden pozisyonlar bunlar. Açık ve net penaltı verilmedi, VAR'a bile gidilmedi. Ne oluyor yani? Gaziantep maçında da net bir golümüz verilmedi. Bunları tesadüf olamaz artık."