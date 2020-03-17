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    • 17.03.2020 23:31
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    'de koronavirüs alarmı! 'te 4 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

    Amerikan Basketbol Ligi () ekiplerinden , 4 oyuncusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı. İsimleri gizli tutulan 4 oyuncunun tedavilerinin devam edildiğinin kaydedildiği açıklamada, yakın dönemde Brooklyn Nets ile karşılaşmış takımların da bilgilendirildiği dile getirildi.

    NBA'de koronavirüs alarmı!

    'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Amerikan Basketbol Ligi () ekiplerinden , 4 oyuncusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

    Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen NBA'den hastalık haberleri gelmeye devam ediyor. Brooklyn Nets Kulübü'nden yapılan açıklamada, 4 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve oyuncuların karantinaya alındığı belirtildi.

    İSİMLER GİZLİ TUTULDU
    İsimleri gizli tutulan 4 oyuncunun tedavilerinin devam edildiğinin kaydedildiği açıklamada, yakın dönemde Brooklyn Nets ile karşılaşmış takımların da bilgilendirildiği dile getirildi.

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