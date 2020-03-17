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    • 17.03.2020 22:09
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    • 17.03.2020 22:13
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    2-0 | MAÇ SONUCU

    'in 21. haftasının erteleme maçında ile , Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0 kazandı.

    Göztepe evinde kazandı!

    'in 21. haftasının erteleme maçında ile , Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0 kazandı.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    5. dakikada Castro'nun ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarpıp kornere çıktı.

    38. dakikada sol çapraz pozisyonda topla buluşan Soner Aydoğdu'nun kaleye gönderdiği topu kaleci Gökhan Akkan kontrol etti.

    Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 sona erdi.

    İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

    İKİNCİ YARI
    56. dakikada Göztepe öne geçti. Berkan Emir, orta sahadan aldığı topla bir süre ilerledikten ceza sahasında şutunu çekerken, savunmada Talbi'ye de çarpan top filelerle buluştu: 1-0.

    61. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Castro'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Napoleoini'nin sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

    70. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Boldrin'in şutunda, kaleci Beto meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

    Müsabaka Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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