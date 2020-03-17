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    • 17.03.2020 19:20
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    'na koronavirüs engeli! Ertelendi...

    Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi. 24 Mayıs-7 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan toprak kort turnuvası, 20 Eylül-4 Ekim tarihlerine alındı.

    O turnuva da ertelendi

    Çin'de ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde tedbirler alınmaya devam ediyor. Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'in ev sahipliğinde 24 Mayıs-7 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan toprak kort turnuvası, 20 Eylül-4 Ekim tarihlerine alındı.

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