Nijeryalı futbolcu cumartesi günü yaptığı paylaşımda, "Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleri ile birlikte evde olmalıdır. Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.