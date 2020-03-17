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    • 17.03.2020 20:12
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    • 17.03.2020 20:12
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    Son dakika: 'da 'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

    Son dakika haberine göre , 'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini 'a bildirdi. John Obi Mikel, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili endişesini paylaşarak, "Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum." ifadesini kullanmıştı.

    Fırtına'dan flaş KAP bildirim: Sözleşmesi feshedildi
    , 'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini 'a bildirdi.


    Nijeryalı futbolcu cumartesi günü yaptığı paylaşımda, "Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleri ile birlikte evde olmalıdır. Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

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