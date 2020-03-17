UEFA, EURO 2020'yi 2021 yılına ertelendi. UEFA, 55 üye ile yaptığı toplantıda EURO 2020'yi 1 sene erteleme teklifini sundu. Bu teklif üye ülkeler, Avrupa Kulüpler Birliği ve futbolcuları temsilen katılan FIFPro tarafından kabul edildi.

UEFA yaptığı değerlendirmeler neticesinde 12 Haziran'da başlaması beklenen EURO 2020'yi 1 yıl erteleme kararı aldı. Avrupa futbolunun beklediği dev organizasyon 11 Haziran -12 Temmuz 2021'de oynanacak. Resmi açıklama ilk olarak Norveç Futbol Federasyonu tarafından yapıldı.

DETAYLAR BİRAZDAN...