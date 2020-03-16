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    • Spor
    • 16.03.2020 10:09
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    • 16.03.2020 10:10
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    koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapalı olarak yapacak

    'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyada salgına dönüşen koronavirüs salgınına karşı açıklama yaptı. Bordo-mavili ekip, korona virüs nedeniyle antrenmanlarını basına ve taraftarlara kapattığı duyurdu.

    Trabzonspor'dan korona önlemi! Artık...

    İlk olarak 'in Wuhan kentinde görülen ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle, kırmızı alarm verilmiş durumda... Hayatın her alanında olduğu gibi spor camiasını da etkileyen salgın sonrası üst düzey önlemler alınmaya devam ediliyor. Son olarak , idmanlarını kapatma kararı aldı.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

    Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsü tedbirleri kapsamında antrenmanlarımız, hayat normal akışına dönene kadar basına ve taraftarlarımıza kapalı olarak gerçekleştirilecektir.

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