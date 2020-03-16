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    • 16.03.2020 09:25
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    'a derbisi sonrası şoku! Elinde kırık tespit edildi

    'in 26.haftasında Stadyumu'nda ile karşı karşıya gelen 'a, derbi sonrası sakatlık şoku. 0-0 eşitlikle sona eren derbide sakatlanan 'ın son durumu belli oldu. Sarı-kırmızılılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini ve önümüzdeki günlerde ameliyat edileceğini açıkladı. İşte detaylar...

    Derbi sonrası G.Saray'a şok! Elinde kırık tespit edildi

    , maçında sakatlanan 'ın sağ elinde kırık meydana geldiğini ve oyuncunun önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıkladı.

    Galatasaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

    Oyuncumuz Ömer Bayram'ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır. Ömer Bayram'ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır.

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