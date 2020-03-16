Galatasaray, Beşiktaş maçında sakatlanan Ömer Bayram'ın sağ elinde kırık meydana geldiğini ve oyuncunun önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıkladı.

Galatasaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Oyuncumuz Ömer Bayram'ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır. Ömer Bayram'ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır.