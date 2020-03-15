Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı.
Karşılaşmanın 70. dakikasında bordo-mavilierin genç yıldızı Abdülkadir Ömür girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşarken 73. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Sakatlıktan yeni dönen genç oyuncunun, kenara gelmesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
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