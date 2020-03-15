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    • Spor
    • 15.03.2020 19:57
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    • 15.03.2020 19:57
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    'un genç yıldızı Abdulkadir Ömür sakatlandı

    Süper Lig'in 26. haftasında sahasında ile karşılaştı. 1-1 sonuçlanan mücadelenin 70. dakikasında ev sahibi ekipte sakatlıktan yeni dönen , girdiği ikili mücadele sonrası tekrar sakatlandı.

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