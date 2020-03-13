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    • Spor
    • 13.03.2020 Gazete
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    etkili olduğu 30 dakikalık bölümde 'ı yıkmayı planlıyor

    Sarı-Kırmızılılar 16 ile 45. dakikalar arasında müthiş bir grafik çizerken tam 21 kez ağları havalandırdı. 'ın da aynı süre diliminde tam 11 gol yemesi, teknik patron ve takımın iştahını kabartıyor.

    Zaferin şifresi 16-45
    Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren 'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor... Teknik direktör Fatih Terim'in 16 ve 45. dakikalar arasında 'ı vurmayı planladığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar ligde attığı 44 golün neredeyse yarısını (21) bu dilimde kaydetti.



    YÜKSEK TEMPOYLA BİTİRECEK!
    Ayrıca Beşiktaş'ın 16-45 arasında tam 11 gol yemesi de Terim ve ekibinin iştahını kabartıyor. Aslan bu yarım saatlik dilimde yüksek tempoya çıkıp işi bitirmeyi düşünüyor.



    KARTAL SON 30'DA COŞUYOR
    Ancak Cimbom bu periyotta hedefine ulaşamazsa işler karışacak. Çünkü son yarım saatte coşan Beşiktaş 61 ile 90. dakikalar arasında attığı 17 golle rakiplerini alt etmesini biliyor.

    İLK YARILARDA KALE KAPALI!
    Maçların ilk yarılarında Avrupa liglerinin en az gol yiyen takımlarından biri olan Galatasaray ilk 45 dakikalarda kalesinde sadece 8 gol görmesiyle bütün dikkatleri üzerine çekiyor.



    Galatasaray ilk yarılarda hem hücumda hem de savunmada çok etkili bir performans ortaya koyuyor.



    MUSLERA     KARTAL'A ABONE!
    G.Saray kaptanı Muslera kariyerinde hiç derbisi kaçırmadı. 20 maçta da forma giyen Uruguaylı kaleci 10 galibiyet alırken, 6 yenilgi yaşadı.



    ONYEKURU BÜYÜK İHTİMAL DERBİDE 11'DE OLACAK
    Önceki gün idmanı yarıda bırakan Onyekuru'nun MR'ı çekildi. Arka adalesinde zorlanma tespit edilen Nijeryalı yıldız büyük ihtimalle derbide takımdaki yerini alacak.

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