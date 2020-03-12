Ümraniyespor’a Menemen freni

TFF 1.Ligi'nde şampiyonluk hesapları yapan evsahibi ekip Ümraniye, Menemen ile 1-1 berabere kaldı. 39'da Bentley'le öne geçen evsahibi takım 67'de Mehmet Boztepe'nin golüne engel olamadı. TFF 1.Ligi'nde şampiyonluk hesapları yapan evsahibi ekip Ümraniye, Menemen ile 1-1 berabere kaldı. 39'da Bentley'le öne geçen evsahibi takım 67'de Mehmet Boztepe'nin golüne engel olamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.