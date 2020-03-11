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    • 12.03.2020 01:43
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    • 12.03.2020 01:43
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    Son dakika: 'nde () ve çeyrek finale yükseldi

    Son dakika haberine göre 'nde Paris Saint-Germain () ve adını çeyrek finale yazdırdı. Son şampiyon 'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Atletico Madrid, çeyrek finale çıktı. PSG, ağırladığı 'u 2-0 yendi ve son 8 takım arasına girdi.

    Devler Ligi'nde muhteşem geri dönüş!

    'nde Paris Saint-Germain () ve adını çeyrek finale yazdırdı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşlarına, 2 maçla devam edildi.

    Fransa'nın PSG takımı, deplasmanda 2-1 yenildiği Alman temsilcisi 'u ağırladı.

    Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçta ev sahibi ekip, 28. dakikada Neymar ve 45+1. dakikada Bernat'ın attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve son 8 takım arasına girdi.

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    Günün diğer karşılaşmasında ise İngiliz ekibi , İspanya'nın Atletico Madrid takımını konuk etti.

    Son şampiyon Liverpool, Wijnaldum'un 43. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda başka gol sesi çıkmayınca uzatmalara gidildi.

    Ev sahibi ekipte Firmino 94. dakikada ağları sarsarak farkı 2'ye çıkarsa da, Atletico Madrid Llorente'nin 97, 105+1 ve 120+1. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla, ilk maçı da 1-0 kazanan Atletico Madrid adını çeyrek finale yazdırdı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları, 17-18 Mart'ta oynanacak 4 maçla sona erecek.

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