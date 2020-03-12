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    • 12.03.2020 07:35
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    Son dakika: 'de alarmı! Tüm maçlar süresiz askıya alındı

    'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı kasıp kavuran ölümcül salgın coronavirüs ilr ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Amerikan (), basketbolculardan birinde yeni tip (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz askıya aldı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...

    NBA'de koronavirüs alarmı! Tüm maçlar...

    Son dakika haber: 'den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz takımı oyuncularından birinde coronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi.

    İSMİ AÇIKLANMADI
    İsmi açıklanmayan basketbol oyuncusunun test sonuçlarının bu akşam Utah Jazz ve Oklahoma City Thunder arasında oynanacak maç öncesi duyurulmasının ardından söz konusu maç da iptal edildi.

    SAHADA DEĞİLDİ
    Açıklamada ayrıca Kovid-19 çıkan oyuncunun o sırada maçın oynanacağı sahada olmadığı belirtildi.

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