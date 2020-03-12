Son dakika haber: NBA'den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz takımı oyuncularından birinde coronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi.
İSMİ AÇIKLANMADI
İsmi açıklanmayan basketbol oyuncusunun test sonuçlarının bu akşam Utah Jazz ve Oklahoma City Thunder arasında oynanacak maç öncesi duyurulmasının ardından söz konusu maç da iptal edildi.
SAHADA DEĞİLDİ
Açıklamada ayrıca Kovid-19 çıkan oyuncunun o sırada maçın oynanacağı sahada olmadığı belirtildi.
Son dakika: NBA'de koronavirüs alarmı! Tüm maçlar süresiz askıya alındı
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı kasıp kavuran ölümcül salgın coronavirüs ilr ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Amerikan Basketbol Ligi (NBA), basketbolculardan birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz askıya aldı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...
Son dakika haber: NBA'den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz takımı oyuncularından birinde coronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi.
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