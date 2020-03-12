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    • 12.03.2020 16:49
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    'dan için flaş karar! Acil koduyla çağırdılar

    haberi... ı nedeniyle bünyesine bağlı tüm futbol federasyonlarını 'nin iptali için video konferans yoluyla toplantıya davet etti.

    UEFA'dan EURO 2020 için flaş karar! Acil koduyla çağırdılar

    , Avrupa futbolunun tüm paydaşlarını 17 Mart'ta konusunda alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplantıya davet etti.

    Çin'de başlayan ve hızla Avrupa'da da yayılan koronavirüs (Covid-19) spor müsabakalarına sekte vurmaya devam ediyor. İtalya ve İspanya da dahil olmak üzere Avrupa'da birçok spor organizasyonu iptal edilirken, UEFA'dan federasyonlara çağrı geldi. Resmi bir açıklama yapan UEFA, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsü pandemi olarak belirlemesinin ardından futbolda alınacak tedbirleri görüşmek üzere tüm üye federasyonları ve paydaşları 17 Mart'ta video konferans toplantısına davet etti.

    Açıklamada, yapılacak video konferansta UEFA de dahil olmak üzere tüm yur tiçi ve Avrupa yarışmalarının görüşüleceği ifade edildi. Toplantı sonrası ise detaylı açıklama yapılacak.

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