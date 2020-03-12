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    • Spor
    • 12.03.2020 15:11
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    • 12.03.2020 15:11
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    Art arda erteleme kararı! hangileri? , ,

    hangileri? Koronavirüsün dünyada etkisini sürdürmesinin ardından birçok ülkede hayat durduruldu. Alınan kararlara göre liglerde ve turnuvalarda maçlar ertelenecek. Peki, ? , , ’de ertelenen maçlar sporseverler tarafından araştırılıyor. Liglerin durdurulması kararı peş peşe gelirken, birçok ülkede de seyircisiz maç oynanması kararı alındı. İşte, ertelenen ligler hakkındaki son bilgiler…

    Art arda flaş kararı! Ertelenen ligler hangileri?

    Ertelenen ligler hangileri? Premier Lig, La Liga, Süper Lig hakkında peş peşe flaş kararlar alınıyor. Liglerden art arda erteleme kararı geliyor. Futbolseverler ertelenen ligler hakkında bilgi edinmek istiyor. Avrupa'da birçok ülkeden flaş iptal kararları açıklandı. Sadece futbolda değil basketbolda da iptal kararı çıktı. Peki, ertelenen ligler hangileri? Son olarak İspanya La Liga'da liglerin iptal edildiği kararı geldi.

    ERTELENEN LİGLER LİSTESİ!

    İSPANYA

    İspanya La Liga, koronavirüs salgını nedeniyle bir sonraki karara kadar askıya alındı. İspanya Futbol Federasyonu: "En az 2 hafta futbol faaliyetleri durduruldu ancak bu süre yapılacak değerlendirmeler sonucunda uzayabilir! Tüm olasılıkları değerlendiriyoruz"

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