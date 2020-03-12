Ertelenen ligler hangileri? Premier Lig, La Liga, Süper Lig hakkında peş peşe flaş kararlar alınıyor. Liglerden art arda erteleme kararı geliyor. Futbolseverler ertelenen ligler hakkında bilgi edinmek istiyor. Avrupa'da birçok ülkeden flaş iptal kararları açıklandı. Sadece futbolda değil basketbolda da iptal kararı çıktı. Peki, ertelenen ligler hangileri? Son olarak İspanya La Liga'da liglerin iptal edildiği kararı geldi.

ERTELENEN LİGLER LİSTESİ!

İSPANYA

İspanya La Liga, koronavirüs salgını nedeniyle bir sonraki karara kadar askıya alındı. İspanya Futbol Federasyonu: "En az 2 hafta futbol faaliyetleri durduruldu ancak bu süre yapılacak değerlendirmeler sonucunda uzayabilir! Tüm olasılıkları değerlendiriyoruz"