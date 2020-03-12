Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.03.2020 10:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.03.2020 10:48
    ABONE OL

    Son dakika haberleri | Fenerbahçe'de korkutan tablo! Gelecek sezon da...

    Uzun süredir şampiyonluğa hasret kalan 'de zorlu süreç önümüzdeki yıl da devam edecek. Hocanın kim olacağı belirsizliğini korurken, transfer için de bütçe yaratma çalışmaları sürüyor. En az 8 mevkiye transfer yapması beklenen sarı-lacivertli ekipte sattığın kadar al kısıtlaması bulunuyor. Fenerbahçe bunları yaparken FFP'nin yanı sıra TFF'nin harcama limitlerine de takılmamak zorunda.

    Fenerbahçe'de korkutan tablo! Gelecek sezon da...

    için gelecek sezon da sıkıntılı geçecek gibi... Sarı- Lacivertli Yönetim, Ersun Yanal'ın gidişi sonrasında teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Yeni hoca belirlenmedi. Dolayısıyla yeni sezon öncesi kilit nokta olan kadro mühendisliği için yeni hoca bekleniyor.

    GÖNDERMEK ZORUNDA
    Yönetim gelecek sezon için en az 8 oyuncu kadrosuna katacak... Sarı-Lacivertliler, oyuncu alabilmesi için futbolcu göndermek zorunda.

    ALİ KOÇ'UN TRANSFERDE İŞİ ZOR
    Fenerbahçe bir sağ bek, bir sol bek, iki stoper, bir orta saha, sağ ve sol açık, bir de yedek forvet almayı planlıyor. yönetiminin yaklaşık olarak 250 milyon liralık bir bütçeye ihtiyacı var. Bu mali tablo yönetimi düşünürüyor.

    FFP VE HARCAMA LİMİTİ KISKACINDA
    Sarı-lacivertli Yönetim, transferleri yaparken UEFA'nın FFP kurallarına uymak zorunda. Ayrıca sadece UEFA değil, TFF'nin belirlediği haracama limitleri de Fenerbahçe'nin transfer politikasını şekillendirecek.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de korkutan tablo! Gelecek sezon da...
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri