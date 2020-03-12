Fenerbahçe için gelecek sezon da sıkıntılı geçecek gibi... Sarı- Lacivertli Yönetim, Ersun Yanal'ın gidişi sonrasında teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Yeni hoca belirlenmedi. Dolayısıyla yeni sezon öncesi kilit nokta olan kadro mühendisliği için yeni hoca bekleniyor.



GÖNDERMEK ZORUNDA

Yönetim gelecek sezon için en az 8 oyuncu kadrosuna katacak... Sarı-Lacivertliler, oyuncu alabilmesi için futbolcu göndermek zorunda.

ALİ KOÇ'UN TRANSFERDE İŞİ ZOR

Fenerbahçe bir sağ bek, bir sol bek, iki stoper, bir orta saha, sağ ve sol açık, bir de yedek forvet almayı planlıyor. Ali Koç yönetiminin yaklaşık olarak 250 milyon liralık bir bütçeye ihtiyacı var. Bu mali tablo yönetimi düşünürüyor.



FFP VE HARCAMA LİMİTİ KISKACINDA

Sarı-lacivertli Yönetim, transferleri yaparken UEFA'nın FFP kurallarına uymak zorunda. Ayrıca sadece UEFA değil, TFF'nin belirlediği haracama limitleri de Fenerbahçe'nin transfer politikasını şekillendirecek.