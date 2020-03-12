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    • Spor
    • 12.03.2020 Gazete
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    Kara tablo! 'de ilerisi için de umut ışığı az...

    İki sezondur taraftarının yüzünü güldüremeyen Yönetimi için zorlu süreç gelecek yıl da devam edecek... Hocanın kim olacağı belli değil. ler için de bütçe gerekiyor. En az 8 takviye yapması gereken Sarı-Lacivertliler, sattığı kadar oyuncu alabiliyor. Bunları yaparken, 'nin yanı sıra Federasyon'un harcama limitine de takılmamak zorunda.

    Kara tablo!
    F.Bahçe için gelecek sezon da sıkıntılı geçecek gibi... Sarı- Lacivertli Yönetim, Ersun Yanal'ın gidişi sonrasında teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Yeni hoca belirlenmedi. Dolayısıyla yeni sezon öncesi kilit nokta olan kadro mühendisliği için yeni hoca bekleniyor.

    GÖNDERMEK ZORUNDA
    Yönetim gelecek sezon için en az 8 oyuncu kadrosuna katacak... Sarı-Lacivertliler, oyuncu alabilmesi için futbolcu göndermek zorunda.



    ALİ KOÇ'UN TRANSFERDE İŞİ ZOR
    Fenerbahçe bir sağ bek, bir sol bek, iki stoper, bir orta saha, sağ ve sol açık, bir de yedek forvet almayı planlıyor. Ali Koç yönetiminin yaklaşık olarak 250 milyon liralık bir bütçeye ihtiyacı var. Bu mali tablo yönetimi düşünürüyor.

    FFP VE HARCAMA LİMİTİ KISKACINDA
    Sarı-lacivertli Yönetim, leri yaparken UEFA'nın FFP kurallarına uymak zorunda. Ayrıca sadece değil, 'nin belirlediği haracama limitleri de Fenerbahçe'nin transfer politikasını şekillendirecek.



    ARTIK KREDİSİ YOK!
    F.Bahçe Başkanı ve yönetimi iki sezondur taraftarın yüzünü güldüremiyor. Geçen sezon küme düşme korkusu yaşayan Fener bu sezon da zirvenin uzağında.



    ACİL İHTİYAÇ LİSTESİ

    Bir sağ bek
    Bir sol bek
    İki stoper
    Bir orta saha
    Bir sağ kanat
    Bir sol kanat
    Bir yedek forvet


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