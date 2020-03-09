Fenerbahçe yönetiminin planları tutmadı... Sezon sonuna kadar takımı Emre Belözoğlu- Volkan Demirel ikilisine bırakmayı planlayan Sarı-Lacivertli yönetim, Denizli maçı sonrasında çark etti!
Yönetim en kısa sürede takımın başına tecrübeli bir teknik adam getirme kararı aldı.
HENÜZ ANLAŞMA SAĞLANMADI
Denizli maçında hem futbom hem de sonuç yönetimi tatmin etmezken listedeki teknik adamlarla görüşmeler hızlandırıldı. Ancak şu ana kadar görüşülen teknik adamların hiçbiri ile kesin olarak anlaşma sağlanmış değil.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Lucescu,Kovac, Schmidt, Jardim, Labbadia ve Dalic ile yapılan görüşmelerde bu teknik adamların hiçbiri sezonun geri kalanında görev almak istemedi. Ancak görüşmeler devam ediyor.
LİGİ BİLEN HOCA ARANIYOR
F.Bahçe Başkanvekili Semih Özsoy, ligi bilen bir teknik adamla anlaşmayı planladıklarını söyledi. Özsoy, "Türkiye'de başka bir futbol oynanıyor. Buna da vakıf bir isim olması kriterimizdir. Uzun vadeli çalışacağımız bir hoca arıyoruz" dedi.
M.EKİCİ&TOLGA İÇİN KARAR YENİ HOCANIN
Fenerbahçe yönetimi Nabil Dirar ve Ozan Tufan'ın sözleşmelerini uzatmasına karşın Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci için bir girişimde henüz bulunmadı. Bu iki futbolcu için kararı yeni teknik direktörün vermesi bekleniyor. Eğer yeni teknik direktör kalmaları yönünde bir iradede bulunursa Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci ile yeni sözleşme imzalanacak. Mehmet Ekici ligin ilk yarısında lig kadrosunda yer almamıştı
FENER KAZANMAYI UNUTTU
Süper Lig'de son galibiyetini 19. haftada Başakşehir önünde alan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 6 lig maçında 3 puanı bir arada göremedi.
BAŞKANIN ZOR GÜNLERİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz sezonun ardından bu sezon da zor günler geçiriyor.
Yönetim en kısa sürede takımın başına tecrübeli bir teknik adam getirme kararı aldı.
HENÜZ ANLAŞMA SAĞLANMADI
Denizli maçında hem futbom hem de sonuç yönetimi tatmin etmezken listedeki teknik adamlarla görüşmeler hızlandırıldı. Ancak şu ana kadar görüşülen teknik adamların hiçbiri ile kesin olarak anlaşma sağlanmış değil.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Lucescu,Kovac, Schmidt, Jardim, Labbadia ve Dalic ile yapılan görüşmelerde bu teknik adamların hiçbiri sezonun geri kalanında görev almak istemedi. Ancak görüşmeler devam ediyor.
LİGİ BİLEN HOCA ARANIYOR
F.Bahçe Başkanvekili Semih Özsoy, ligi bilen bir teknik adamla anlaşmayı planladıklarını söyledi. Özsoy, "Türkiye'de başka bir futbol oynanıyor. Buna da vakıf bir isim olması kriterimizdir. Uzun vadeli çalışacağımız bir hoca arıyoruz" dedi.
M.EKİCİ&TOLGA İÇİN KARAR YENİ HOCANIN
Fenerbahçe yönetimi Nabil Dirar ve Ozan Tufan'ın sözleşmelerini uzatmasına karşın Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci için bir girişimde henüz bulunmadı. Bu iki futbolcu için kararı yeni teknik direktörün vermesi bekleniyor. Eğer yeni teknik direktör kalmaları yönünde bir iradede bulunursa Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci ile yeni sözleşme imzalanacak. Mehmet Ekici ligin ilk yarısında lig kadrosunda yer almamıştı
FENER KAZANMAYI UNUTTU
Süper Lig'de son galibiyetini 19. haftada Başakşehir önünde alan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 6 lig maçında 3 puanı bir arada göremedi.
BAŞKANIN ZOR GÜNLERİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz sezonun ardından bu sezon da zor günler geçiriyor.
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