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    • Spor
    • 09.03.2020 Gazete
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    köşeye sıkıştı! 'un B planı da tutmadı...

    Sezonu Emre Belözoğlu- ikilisi ile tamamlamayı planlayan yönetimi çark etti. maçında hem sonuç hem de oyun tatmin etmeyince takımın başına kısa sürede tecrübeli bir hoca getirme kararı alındı.

    Fenerbahçe köşeye sıkıştı
    Fenerbahçe yönetiminin planları tutmadı... Sezon sonuna kadar takımı Emre Belözoğlu- Volkan Demirel ikilisine bırakmayı planlayan Sarı-Lacivertli yönetim, Denizli maçı sonrasında çark etti!



    Yönetim en kısa sürede takımın başına tecrübeli bir teknik adam getirme kararı aldı.

    HENÜZ ANLAŞMA SAĞLANMADI
    Denizli maçında hem futbom hem de sonuç yönetimi tatmin etmezken listedeki teknik adamlarla görüşmeler hızlandırıldı. Ancak şu ana kadar görüşülen teknik adamların hiçbiri ile kesin olarak anlaşma sağlanmış değil.

    GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
    Lucescu,Kovac, Schmidt, Jardim, Labbadia ve Dalic ile yapılan görüşmelerde bu teknik adamların hiçbiri sezonun geri kalanında görev almak istemedi. Ancak görüşmeler devam ediyor.



    LİGİ BİLEN HOCA ARANIYOR
    F.Bahçe Başkanvekili Semih Özsoy, ligi bilen bir teknik adamla anlaşmayı planladıklarını söyledi. Özsoy, "'de başka bir futbol oynanıyor. Buna da vakıf bir isim olması kriterimizdir. Uzun vadeli çalışacağımız bir hoca arıyoruz" dedi.



    M.EKİCİ&TOLGA İÇİN KARAR YENİ HOCANIN
    Fenerbahçe yönetimi Nabil Dirar ve Ozan Tufan'ın sözleşmelerini uzatmasına karşın Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci için bir girişimde henüz bulunmadı. Bu iki futbolcu için kararı yeni ün vermesi bekleniyor. Eğer yeni teknik direktör kalmaları yönünde bir iradede bulunursa Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci ile yeni sözleşme imzalanacak. Mehmet Ekici ligin ilk yarısında lig kadrosunda yer almamıştı

    FENER KAZANMAYI UNUTTU
    'de son galibiyetini 19. haftada önünde alan , sonrasında oynadığı 6 lig maçında 3 puanı bir arada göremedi.



    BAŞKANIN ZOR GÜNLERİ
    Fenerbahçe Başkanı geçtiğimiz sezonun ardından bu sezon da zor günler geçiriyor.

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