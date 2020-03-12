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    • Spor
    • 12.03.2020 Gazete
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    'den 7 milyon Euro istedi

    ’nin hoca adayları arasında yer alan ile görüşme gerçekleşti... Romen teknik adam Sarı-Lacivertliler’den 2 yıl + 9 maçlık sözleşme için 7 milyon Euro istedi...

    7 milyon euro istedi
    Fenerbahçe Yönetimi, teknik direktör arayışlarını sürdürürken, adaylardan Mircea Lucescu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı... Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, "Süper Lig'i tanıyan bir teknik adamla yolumuza devam edeceğiz" açıklaması yapmıştı.



    Bu açıklama sonrasında rota Mircea Lucescu'ydu... Yönetim, tecrübeli hocayla ilk temasını kurdu. Luce, Sarı-Lacivertliler'den yıllık 3 milyon Euro istedi. İstediği sözleşme ise 2 yıl+9 maç... Rumen hoca 9 maç için de 1 milyon Euro talep ediyor. Yönetim, diğer adaylarla da görüşmelerini sürdürüyor. Bilindiği gibi Fenerbahçe önümüzdeki hafta yeni hocasını açıklamak zorunda.



    , 'de ve ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.



    SCHMIDT PSV'DE
    F.Bahçe'nin hoca adayları arasında yer alan Alman Roger Schmidt, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven ile anlaştı.



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