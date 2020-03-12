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    • Spor
    • 12.03.2020 Gazete
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    Fener’de mesaisi

    F.Bahçe, İttifak Holding spor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

    Fener’de Konya mesaisi
    F.Bahçe, İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.



    Oyuncuların idmanda bir hayli hırslı oldukları gözlendi.



    BİYONİK ADAM FALETTE
    Trabzon     ile oynana kupa maçında sakatlanan ve sonrasında sakatlık sürecini çabuk atlatan stoper Falette'nin Konyaspor maçında forma giymesi bekleniyor. Serdar Aziz cezalı olduğu için Konya'da Simon Falette'nin oynaması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu idmanlardaki performansıyla dikkat çekiyor.



    KALE GÜVENDE
    Kanarya'da Konya ile oynanacak maçta kaleci Altay cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Onun yerine ise Harun Tekin görev yapacak. Tecrübeli eldivenin arkadaşlarına, "Kimse merak etmesinb. Kale güvende" dediği öğrenildi.


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