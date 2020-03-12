Fener’de Konya mesaisi

FALETTE

ile deplasmanda oynayacağımaçın hazırlıklarına dünyaptığı antrenmanla devam etti.Futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pasçalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilençift kale maçla devam edenidman, bireysel çalışmalarla sonaerdi.Oyuncuların idmanda bir hayli hırslı oldukları gözlendi.ile oynana kupa maçında sakatlanan ve sonrasında sakatlık sürecini çabuk atlatan stopermaçında forma giymesi bekleniyor.cezalı olduğu içinSimon Falette'nin oynaması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu idmanlardaki performansıyla dikkat çekiyor.ile oynanacak maçta kalecicezası nedeniyle forma giyemeyecek. Onun yerine isegörev yapacak. Tecrübeli eldivenin arkadaşlarına, "Kimse merak etmesinb. Kale güvende" dediği öğrenildi.