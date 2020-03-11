Süper Lig'in 19. haftasının erteleme maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında Bordo-mavililer Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmanın 10'uncu dakikasında Novak, 30'uncu dakikasında da Sosa'nın attığı golle 2-0'ı yakaladı.

KORKUTAN SAKATLIK

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Yeni Malatyaspor'la deplasmanda oynanan maçın 40. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Sörloth'un yerine oyuna Ndiaye girdi.





Golcü oyuncunun sağlık durumu maçın sonrasında yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.





Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından golcü oyuncunun durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çimşir, "Biraz sıkıntısı var. Yarın daha net şeyler söyleyebiliriz. Şu an için ciddi bir şey gözükmüyor ama yarın MR ve film çekildikten sonra net şeyler söyleyebiliriz." dedi.