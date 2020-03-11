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    • 11.03.2020 23:03
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    - maçında şoku! Oyuna devam edemedi...

    'de  ertelenen maçta deplasmanda  ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın 35. dakikasında Bordo-mavililerin yıldız oyuncusu  rakip ceza sahasında kendisini yere bıraktı. Tedavisi bittikten sonra oyuna tekrar girerek kendisini deneyen Sörloth, devam edemeyeceğini Trabzonspor teknik ekibine iletti. Norveçli golcünün yerine oyuna Badou Ndiaye dahil oldu.

    Trabzonspor'da Sörloth şoku!

    'in 19. haftasının erteleme maçında , deplasmanına konuk oldu.

    Karşılaşmanın ilk yarısında Bordo-mavililer Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmanın 10'uncu dakikasında Novak, 30'uncu dakikasında da Sosa'nın attığı golle 2-0'ı yakaladı.

    KORKUTAN SAKATLIK
    Trabzonspor'un Norveçli golcüsü , Yeni Malatyaspor'la deplasmanda oynanan maçın 40. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Sörloth'un yerine oyuna Ndiaye girdi.

    Golcü oyuncunun sağlık durumu maçın sonrasında yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.


    Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından golcü oyuncunun durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çimşir, "Biraz sıkıntısı var. Yarın daha net şeyler söyleyebiliriz. Şu an için ciddi bir şey gözükmüyor ama yarın MR ve film çekildikten sonra net şeyler söyleyebiliriz." dedi.

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