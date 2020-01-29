Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından deneyimli teknik adam Yılmaz Vural ile anlaşmaya varıldı.
Açıklamada, "Akhisarspor'umuz teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Takımımıza ve hocamıza hayırlısı olsun." denildi.
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