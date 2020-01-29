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  • 29.01.2020 15:02
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 15:02

Son dakika haberi! , ile anlaştı!

Son dakika bombası... 1. Lig temsilcisi , ile sezon sonuna kadar anlaştı. Akhisarspor tarafından yapılan açıklamada, "Akhisarspor'umuz teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Takımımıza ve hocamıza hayırlısı olsun." denildi.

Yılmaz Vural geri döndü! Sezon sonuna kadar...

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ile yolların ayrılmasının ardından deneyimli teknik adam ile anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, "Akhisarspor'umuz teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Takımımıza ve hocamıza hayırlısı olsun." denildi.

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