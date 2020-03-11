Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.03.2020 15:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.03.2020 15:56
    ABONE OL

    Cengiz Ünder'li 'ya şoku! İzin alamadılar

    Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde 'ya konuk olacak , salgını nedeniyle İspanya'ya gidemediklerini duyurdu. Roma detayların UEFA ile paylaşılacağını açıkladı.

    Cengiz Ünder'e koronavirüs şoku! İzin alamadılar

    İtalyan ekibi , yarın ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı için İspanya'ya gidemeyeceğini duyurdu.
    Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma, Sevilla ile deplasmanda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu maçı için İspanya'ya gidilemediğini açıkladı. Avrupa'da hızla yayılan nedeniyle İspanya Sivil Havacılık otoritesi, İtalya kalkışlı uçakları hava sahasına almayacaklarını belirtmişti. Roma, yerel otoritelerden izin alınamadığı için İspanya'ya gidilemediğini ve detayların UEFA tarafından paylaşılacağını belirtti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Cengiz Ünder'li Roma'ya koronavirüs şoku! İzin alamadılar
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri