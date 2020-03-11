Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Malatya TS maçı hangi kanalda sorusuna yanıt aranıyor. Elazığ depremi nedeniyle ertelenen Süper Lig maçı Yeni Malatyaspor Trabzonspor ne zaman sorusu gündeme oturdu. Ligde oynadığı son 9 maçı kaybetmeyen Trabzonspor, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak liderliğe yükselmenin hesaplarını yapıyor. Yeni Malatyaspor sahasında kazanarak alt sıralardan uzaklaşma amacı taşıyor. Zorlu mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

YENİ MALATYASPOR'DA SON DURUM

Ligde oynadığı son 9 maçı kazanamayan Yeni Malatyaspor bu dönemde yalnızca 2 puan kazanabildi. Alt sıralara gerileyen Y. Malatyaspor, ligde topladığı 25 puanla 13. sırasında bulunuyor.

TRABZONSPOR'DA SON DURUM

Trabzonspor ise ligde oynadığı son 9 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik elde ederek muhteşem bir form tutturdu. Bordo mavili ekip, ligde topladığı 49 puan ve bir maç eksiğiyle ikinci sırada bulunuyor.