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    • 10.03.2020 16:47
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    • 10.03.2020 16:49
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    'da e ilginç önlem! Ücretsiz olacak

    Dünyada salgını hızla yayılırken, hükümetler de birbiri ardına salgına önlem almaya çalışıyor. Son olarak İskoç hükümetinden ilginç bir önlem kararı geldi. Hükümet yetkilileri futbolseverlerin stada ya da maç yayını yapan kalabalık mekanlara gitmelerini önlemek adına yayıncı kuruluştan maçları ücretsiz yayınlamasını talep etti.

    O ülkede koronavirüse ilginç önlem! Ücretsiz olacak

    Dünya genelinde yaklaşık 3 bin insanın ölümüne yol açan salgını spor camiasında ezber bozan kararlar alınmasına sebebiyet veriyor.

    Birçok Avrupa ülkesinde elit seviyedeki spor müsabakaları askıya alınırken, Şampiyonlar Ligi gibi futbolun en üst seviyesindeki organizasyonlar ise seyircisiz gerçekleştiriliyor.

    MAÇLAR BEDAVA MI OLACAK?
    Tüm bu gelişmeler çerçevesinde en ilginç kararlardan biri 'dan geldi.

    İskoç hükümeti, futbolseverlerin maçları tribünden izlemesinin önüne geçmek için ilginç bir çözüm önerisiyle yayıncı kuruluşların kapısını çaldı.

    Sky Sports ve BT Sports ile bir dizi toplantı gerçekleştiren hükümet yetkilileri, İskoçya Premier Ligi'nde bu hafta oynanacak tüm maçların ücretsiz yayınlanmasını talep etti.

    Hükümet, bu sayede taraftarların stada ya da maç yayını yapan kalabalık mekanlara gitmelerini önleyerek evlerinde kalmalarını sağlamayı amaçlıyor.

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