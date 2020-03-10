Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.03.2020 13:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.03.2020 13:10
    ABONE OL

    'tan 'nin frikiğine sıra dışı önlem!

    1. Futbol Ligi'nin () 27. haftasında , sahasında 'ı konuk etti. Barcelona 'ta 'nin attığı tek golle güldü. Barça'nın 1-0 galip geldiği maça, Real Sociedad'ın Messi'ye karşı aldığı 'frikik' önlemi damgasını vurdu. Bask ekibi oyuncularının saha içerisindeki durumu, sosyal medyada da gündem olmayı başardı.

    Messi'ye sıra dışı önlem! Sosyal medya sallandı

    'nın hafta sonunda 'ı konuk ettiği ve 10-'lık galibiyetle ayrıldığı karşılaşmada yaşanan bir pozisyon, 'da gündem oldu.

    Karşılaşmanın 57. dakikasında Barcelona'nın kazandığı serbest vuruşta Messi'nin topun başına gelmesiyle, Real Sociedad takımının bu frikiğe aldığı önlem dikkat çekti.

    MESSI KALEYE VURAMADI AMA...

    Bask ekibi, Messi topun başındayken sadece 3 kişilik bir baraj oluştururken takım geri kalanı ise baraj ile kale arasında konuşlandı. Böylelikle Messi, kaleye vurma refleksi gösteremedi ve penaltı noktasına doğru orta şut karışımı bir vuruş gerçekleştirmek zorunda kaldı.

    Bu yöntemin Messi'yi frikiklerde durduracak yöntem olarak diğer takımlar tarafından da kullanılacağı iddia edilirken, süper yıldız Messi'nin ise frikiklerindeki bu önlem karşısında nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu...

    FRİKİĞİ ATAMADI AMA MAÇI GETİREN GOLÜ ATTI

    Bask ekibinin aldığı bu önlem frikiği attıramasa da Barça, 'nin 81.dakikada penaltıdan attığı golle maçtan 1-0'lık net bir skorla galip ayrılmasını bildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Real Sociedad'tan Barcelonalı Lionel Messi'nin frikiğine sıra dışı önlem!
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri