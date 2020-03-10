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    • Spor
    • 10.03.2020 Gazete
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    G.birliği& birbirlerini üzmedi

    Ligde kritik bölgede bulunan iki takımın 'daki kapışmasında ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken gol sesi çıkmadı.

    G.birliği&Antalyaspor birbirlerini üzmedi
    Ligde kritik bölgede bulunan iki takımın Ankara'daki kapışmasında Gençlerbirliği ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken gol sesi çıkmadı.

    KARŞILIKLI GOLLER
    Maçın 2'nci yarısına daha etkili başlayan 53'te Sio'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Podolski 82'de beraberliği sağladı. Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.

    BEŞİKTAŞ'A VERDİLER BİZE VERMEDİLER
    Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu geçen hafta Alanya- maçında Caulker'in eline çarpan topa penaltı verildiğini söyleyerek, "Bize bu maçta aynı pozisyonda vermediler. O zaman kurallara değil hakemin o zamanki inisiyatifine kalıyor" dedi.

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