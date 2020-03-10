G.birliği&Antalyaspor birbirlerini üzmedi

Ligde kritik bölgede bulunan iki takımın Ankara'daki kapışmasında Gençlerbirliği ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken gol sesi çıkmadı.
KARŞILIKLI GOLLER
Maçın 2'nci yarısına daha etkili başlayan Gençlerbirliği 53'te Sio'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Podolski 82'de beraberliği sağladı. Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.
BEŞİKTAŞ'A VERDİLER BİZE VERMEDİLER
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu geçen hafta Alanya-Beşiktaş maçında Caulker'in eline çarpan topa penaltı verildiğini söyleyerek, "Bize bu maçta aynı pozisyonda vermediler. O zaman kurallara değil hakemin o zamanki inisiyatifine kalıyor" dedi.
KARŞILIKLI GOLLER
Maçın 2'nci yarısına daha etkili başlayan Gençlerbirliği 53'te Sio'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Podolski 82'de beraberliği sağladı. Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.
BEŞİKTAŞ'A VERDİLER BİZE VERMEDİLER
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu geçen hafta Alanya-Beşiktaş maçında Caulker'in eline çarpan topa penaltı verildiğini söyleyerek, "Bize bu maçta aynı pozisyonda vermediler. O zaman kurallara değil hakemin o zamanki inisiyatifine kalıyor" dedi.
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