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    • Spor
    • 08.03.2020 Gazete
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    Trabzonspor'dan çok sert açıklama: Alçakça planlar

    Trabzon son dakikada verilmeyen golden sonra sert açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, “Trabzonspor’un yükselişine ket vurmaya çalışanları, kapalı kapılar ardına saklanıp ‘alçakça’ planlar yapmak yerine, er meydanına çıkmaya daevt ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

    Alçakça planlar
    Trabzon son dakikada verilmeyen golden sonra sert açıklama yayınladı. Açıklama: "Önündeki monitörü gözleriyle görebilen herkesin "nizami gol" kararı vereceği bu pozisyona "iptal" kararı vermek kasıt değildir. Trabzonspor'un yükselişine ket vurmaya çalışanları, kapalı kapılar ardına saklanıp 'alçakça' planlar yapmak yerine, saklandıkları o inleri terk ederek onurlu bir şekilde er meydanına çıkmaya davet ediyoruz. Başta MHK ve MHK içerisindeki başka kişi, grup veya zümrelere aidiyet hisseden herkes Türk futbolundan acilen el çektirilmeli ve def edilmelidir"

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