Trabzonspor'dan çok sert açıklama: Alçakça planlar

son dakikada verilmeyen golden sonra sert açıklama yayınladı."Önündeki monitörü gözleriyle görebilen herkesinkararı vereceği bu pozisyona "iptal" kararı vermek kasıt değildir.yükselişine ket vurmaya çalışanları, kapalı kapılar ardına saklanıpplanlar yapmak yerine, saklandıkları o inleri terk ederek onurlu bir şekilde er meydanına çıkmaya davet ediyoruz. Baştaiçerisindeki başka kişi, grup veya zümrelere aidiyet hisseden herkesfutbolundan acilen el çektirilmeli ve def edilmelidir"