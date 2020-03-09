Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile Borussia Dortmund arasında oynanacak son 16 turu rövanş maçı, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Koronavirüs nedeniyle bir maç daha seyircisiz oynanacak! Paris polisi, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund maçının seyircisiz oynanacağını açıkladı.
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