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    • 09.03.2020 13:50
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    Son dakika: - maçında seyirciye koronavirüs engeli

    Son dakika haberi... Fransa'da oynanacak olan - son 16 turu rövanş karşılaşmasının koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanmasına karar verildi.

    Şampiyonlar Ligi'ne koronavirüs darbesi! Açıklandı

    'nde ile arasında oynanacak son 16 turu rövanş maçı, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

    Koronavirüs nedeniyle bir maç daha seyircisiz oynanacak! Paris polisi, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund maçının seyircisiz oynanacağını açıkladı.

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    Haberler Spor Son dakika: PSG - Borussia Dortmund maçında seyirciye koronavirüs engeli
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