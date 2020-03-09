Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.03.2020 14:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.03.2020 14:19
    ABONE OL

    Koronavirüs 2020 'nı da vurdu! Maçlar ertelendi

    Son dakika haberine göre; FIFA, 23-31 Mart 2020 ve 1-9 Haziran 2020 tarihlerinde oynanması planlanan 2022 Asya Elemeleri'nin koronavirüs salgını sebebiyle ertelendiğini duyurdu.

    Korona Dünya Kupası'nı da vurdu! Maçlar ertelendi
    FIFA, 23-31 Mart 2020 ve 1-9 Haziran 2020 tarihlerinde oynanması planlanan 2022 Asya Elemeleri'nin koronavirüs salgını sebebiyle ertelendiğini duyurdu.

    AYRINTILAR BİRAZDAN...

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Koronavirüs 2020 Dünya Kupası'nı da vurdu! Maçlar ertelendi
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri