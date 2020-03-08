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    • Spor
    • 08.03.2020 Gazete
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    'un golünü vermeyen Özkahya’ya büyük isyan

    taraftarı FK maçının hakemi 'ya ateş püskürdü. Gaziantep maçının duraklama dakikalarında Trabzon’un golünü iptal eden hakem Özkahya, Bordo-Mavili taraftarları çıldırttı.

    Özkahya’ya büyük isyan
    Trabzonspor taraftarı FK maçının hakemi Halis Özkahya'ya ateş püskürdü. Gaziantep'in golünde ofsayt bekleyen Bordo- Mavililer, Özkahya'nın duraklamalarda VAR'a gidip Nwakaeme'nin golünü iptal etmesine büyük tepki gösterdi. Trabzonsporlu taraftarlar sosyal medyada Özkahya'ya sosyal medyada ağır sözlerle yüklendi.

    MESAJ ÜSTÜNE MESAJ
    için, "Trabzonspor'un galibiyetine engel oldu. Verdiği kararlar kasıtlıydı", "Maçı Trabzonspor'a kazandırmamak için her şeyi denedi" şeklinde yorumlar




    Trabzon cephesi Gaziantep'in golünde ofsayt beklemişti. Ancak hakemler aynı görüşte değildi.



    Abdülkadir'in     Diarra'ya faul yaptığı gerekçesiyle Trabzon'un duraklamalarda gelen golü iptal edildi.


    AHMET ÇAKAR: TRABZON'UN GOLÜNÜ YEDİLER
    Sakın bir daha kollanıyor demesinler. Hakem Halis Özkahya kaleden 60 metre ötede bir tehlikeli hareket nedeniyle golü VAR'a bakarak iptal etti. Kararı yanlış... Abdülkadir ve Gaziantepli futbolcu ikisi de topa ayağını uzatıyor. İkisinin de tabanı topa yönelmiş ve topa ilk vuran Abdülkadir Ömür. Sonra da ayaklar temas ediyor. Kısacası Son dakikadaki gol temiz.

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