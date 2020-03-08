Trabzonspor taraftarı Gaziantep FK maçının hakemi Halis Özkahya'ya ateş püskürdü. Gaziantep'in golünde ofsayt bekleyen Bordo- Mavililer, Özkahya'nın duraklamalarda VAR'a gidip Nwakaeme'nin golünü iptal etmesine büyük tepki gösterdi. Trabzonsporlu taraftarlar sosyal medyada Özkahya'ya sosyal medyada ağır sözlerle yüklendi.
MESAJ ÜSTÜNE MESAJ
Halis Özkahya için, "Trabzonspor'un galibiyetine engel oldu. Verdiği kararlar kasıtlıydı", "Maçı Trabzonspor'a kazandırmamak için her şeyi denedi" şeklinde yorumlar
Trabzon cephesi Gaziantep'in golünde ofsayt beklemişti. Ancak hakemler aynı görüşte değildi.
Abdülkadir'in Diarra'ya faul yaptığı gerekçesiyle Trabzon'un duraklamalarda gelen golü iptal edildi.
AHMET ÇAKAR: TRABZON'UN GOLÜNÜ YEDİLER
Sakın bir daha Trabzonspor kollanıyor demesinler. Hakem Halis Özkahya kaleden 60 metre ötede bir tehlikeli hareket nedeniyle golü VAR'a bakarak iptal etti. Kararı yanlış... Abdülkadir ve Gaziantepli futbolcu ikisi de topa ayağını uzatıyor. İkisinin de tabanı topa yönelmiş ve topa ilk vuran Abdülkadir Ömür. Sonra da ayaklar temas ediyor. Kısacası Son dakikadaki gol temiz.
MESAJ ÜSTÜNE MESAJ
Halis Özkahya için, "Trabzonspor'un galibiyetine engel oldu. Verdiği kararlar kasıtlıydı", "Maçı Trabzonspor'a kazandırmamak için her şeyi denedi" şeklinde yorumlar
Trabzon cephesi Gaziantep'in golünde ofsayt beklemişti. Ancak hakemler aynı görüşte değildi.
Abdülkadir'in Diarra'ya faul yaptığı gerekçesiyle Trabzon'un duraklamalarda gelen golü iptal edildi.
AHMET ÇAKAR: TRABZON'UN GOLÜNÜ YEDİLER
Sakın bir daha Trabzonspor kollanıyor demesinler. Hakem Halis Özkahya kaleden 60 metre ötede bir tehlikeli hareket nedeniyle golü VAR'a bakarak iptal etti. Kararı yanlış... Abdülkadir ve Gaziantepli futbolcu ikisi de topa ayağını uzatıyor. İkisinin de tabanı topa yönelmiş ve topa ilk vuran Abdülkadir Ömür. Sonra da ayaklar temas ediyor. Kısacası Son dakikadaki gol temiz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.