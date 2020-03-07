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    • 07.03.2020 12:03
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    Son dakika haberi... Brezilyalı eski yıldız futbolcu 'da tutuklandı!

    Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira, bilinen adıyla "", sahte pasaportla girmek istediği 'da tutuklandı... Yapılan açıklamada Ronaldinho ve kardeşi Assis'e tutuklama dışında bir ceza verilmesi yönünde savcılıktan gelen talebin kabul edilmediği ve ikilinin tutuklandığı belirtildi.

    Sahte pasaport kullanmıştı! Ronaldinho tutuklandı

    emniyet teşkilatının yöneticisi Gilberto Fleitas, tarafından yapılan basın açıklamasında, ve kardeşi Assis'e tutuklama dışında bir ceza verilmesi yönünde savcılıktan gelen talebin kabul edilmediği ve ikilinin tutuklandığı belirtildi.

    Savcı Federico Delfino'nun, futbolcu ve kardeşinin serbest bırakılarak alternatif bir ceza alması yönündeki talebinin, hakim Mirko Valinotti tarafından reddedildiği ve Ronaldinho'nun, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da gözaltında tutulduğu otelden alınarak tutuklandığı ifade edildi.

    Soruşturmaları devam eden Ronaldinho ve Assis'in, bugün yeniden hakim karşına çıkması bekleniyor.

    Delfino, dün yaptığı açıklamada, ikilinin sahte evrakla ülkeye giriş yaptığını kabul etmesine rağmen bu eylemi kasıtsız olarak gerçekleştirdiğini ve bu nedenle tutuklama yerine alternatif bir cezaya çarptırılacaklarını söylemişti.

    Paraguay'ın başkenti Asuncion'da bir yardım etkinliğine katılmak amacıyla ülkeye giriş yapan Ronaldinho ve kardeşi Assis, kaldıkları otelde yapılan kimlik kontrolünde sahte pasaport kullandıkları gerekçesiyle hafta içinde gözaltına alınmıştı. Dünyanın en yetenekli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Ronaldinho, 2015 yılında nokta koyduğu futbol kariyerinde Saint-Germain, Milan ve gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymişti.

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