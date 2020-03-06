Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre; Fenerbahçe, Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın Denizlispor maçından sonra yapılması bekleniyor. Fenerbahçe'de gelecek sezon Abdullah Avcı'nın teknik heyetine Emre Belözoğlu da katılacak.

DENİZLİSPOR MAÇINDAN SONRA AÇIKLANACAK

Sarı-lacivertli ekibin yarın Denizlispor ile oynayacağı mücadelenin ardından Abdullah Avcı ile anlaştıklarını açıklaması bekleniyor.



Taraflar bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken edinilen bilgilere göre anlaşmanın yaklaşık olarak 10 gün önce yapıldığı ve Ersun Yanal'ın ayrılığının beklendiği gelen bilgiler arasında. Denizlispor maçına kulüpteki mevcut antrenörlerin takımı sahaya süreceği ancak yeni hafta ile birlikte Abdullah Avcı'nın açıklanacağı iddia edildi. Öte yandan yeni sezonda Abdullah Avcı'nın teknik heyetine Emre Belözoğlu'nun da katılacağı ifade edildi.

BİR BAŞKA HOCA DA İSTANBUL'DA

Öte yandan İHA ise Alman Teknik Direktör Roger Schmidt'in menajerinin İstanbul'a geldiğini ve Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Sarı-lacivertli yönetimin, Alman teknik adamla anlaşma sağlayamaması durumunda, Abdullah Avcı ile resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

AZERBAYCAN FUTBOL FEDERASYONU'YLA DA GÖRÜŞTÜ

Abdullah Avcı, Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından, Azerbaycan Milli Takımı'nı yöneteceği iddia edilmişti. Abdullah Avcı, Azeri yetkililerle de görüşmüştü.

BEŞİKTAŞ'A YARAYACAK!

Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması Beşiktaş'ın işine gelecek. Avcı'yla yollarını ayıran siyah-beyazlı ekipte ayrılık protokolüne göre, Beşiktaş, takım buluncaya kadar Abdullah Avcı'ya ayda 1 milyon 200 bin lira ödeyecek.

Fenerbahçe, Abdullah Avcı'yı açıkladığı takdirde Beşiktaş, Avcı'ya maaş ödemekten kurtulacak.

'ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞTÜK'



Abdullah Avcı'nın danışmanı Doğan Ercan Radyospor'a yaptığı açıklamada: "İki hafta ile Ali Koç'la görüştük. Galatasaray maçından sonra bakacaklarını söylediler. Şu anda ismi geçiyor ama bir anlaşma yok."



"Ben Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Abdullah Avcı olacağını düşünüyorum. Galatasaray maçından sonra ben görüşmedim Fenerbahçe yönetimiyle."



"Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'le sezon sonuna kadar gideceğini düşünüyorum. Başkan da o kadar mücadele etmesine rağmen, gerçekten yaptığı şeylerin karşılığını alamadı." ifadelerinde bulundu.