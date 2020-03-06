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    • Spor
    • 06.03.2020 Gazete
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    vizyonu sayesinde maçına çıkacak hoca bulamıyor!

     'la yollarını ayırdı. Yeni hoca bulunamadı. kuralları hiçe sayıldı. Dünkü idmanı kaptan yaptırdı. Başkan ve yönetim yine sınıfta kaldı.

    Hoca kaos
    Ersun Yanal'la yollarını ayırdı. Yeni hoca bulunamadı. kuralları hiçe sayıldı. Dünkü idmanı kaptan Emre Belözoğlu yaptırdı. Başkan Ali Koç ve yönetim yine sınıfta kaldı.

    BÜYÜK KAOS!
    Yanal'la yollarını ayıran Kanarya'da tam bir kaos h-a kim. Takımın ü yok. Dünkü idmanda Emre de antrenör ekibinde yer aldı.
    Ancak Emre'nin TFF talimatnamesine göre takımın başında sahaya çıkması mümkün değil. maçında kadroyu ve taktiği hangi ismin belirleyeceği de henüz belirsiz.



    Göreve geldiği ilk günden bu yana çok büyük bir hayal kırıklığı yaratan Ali Koç yönetimi birkez daha sınıfta kaldı... Teknik direktör Ersun Yanal'la yollarını ayıracağını pazar gecesi açıklamıştı. Denizli maçına 1 gün kala Sarı- Lacivertiler'de eşi benzeri görülmemiş bir belirsizlik hakim.



    EMRE DE RESMEN AÇIKLANDI!
    Önceki gün Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde çalışan Fenerbahçe'de antrenör kadrosuna dün itibarıyle Emre Belözoğlu'nun da katıldığı açıklandı.



    RESMEN YAPMASI İMKANSIZ
    Ancak TFF talimatnamesine göre 39 yaşındaki futbolcunun resmi olarak takımın başında sahaya çıkması mümkün değil. Denizli maçında kimin teknik adamlık yapacağı da belirsiz.

    TARAFTARLAR İSYAN EDİYOR
    Zorlu karşılaşmadaki ilk 11'i ve taktiği kimin belirleyeceği de tam bir soru işareti... Yaşanan bu büyük belirsizlik taraftarları da bir kez daha isyan noktasına getirmiş durumda.



    SON İHTİMAL ENGİN FIRAT!
    Eğer Fenerbahçe yönetimi yardımcı teknik adam arayışlarından sonuç alamazsa takım çok sürpriz bir isme emanet edilebilir... Sarı-Lacivertliler, dönemi antrenörlük yapan Engin Fırat'ı B planı olarak düşünüyor.

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