Fenerbahçe Abdullah Avcı ile anlaşıldığına dair iddiaları yalanladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada ise Denizlispor maçında takımın başında Zeki Murat Göle'nin olacağı belirtildi. Bu kapsamda şimdi futbolseverler Zeki Murat Göle kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Zeki Murat Göle kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

ZEKİ MURAT GÖLE KİMDİR?

Zeki Murat Göle 26 Eylül 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zeki Murat Göle'nin UEFA A Lisansı bulunuyor. 2008 yılından bu yana Fenerbahçe'de çalışıyor. Daha önce gençlik gelişim antrenörlüğü ve A2 Lig antrenörü olarak çalıştı.

Zeki Murat Göle 2014 yılından itibaren ise Fenerbahçe A Takımı'nda görev yapıyor.

26 Eylül 1979 İstanbul doğumlu olan Zeki Murat Göle Düzcespor ve İstanbul Mesudiyespor'da amatör olarak futbol oynadı. Ayrıca 2. Lig'de ise bir maçı bulunuyor.

FENERBAHÇE'DEN ABDULLAH AVCI İDDİALARINA YANIT

Resmi açıklama şu ifadelere yer verildi;

"Futbol A Takımımızın, 7 Mart Cumartesi günü sahamızda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı Cemil Usta Sezonu 25. hafta müsabakasında, Takımımızın başında antrenörümüz Zeki Murat Göle görev alacaktır. Kendisine bu görevinde camiamızın tecrübeli isimleri destek sağlayacaktır.

Öte yandan kamuoyunda teknik direktörlük konusunda Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Başkanımızın veya herhangi bir yöneticimizin, Sayın Avcı ile iddia edildiği üzere ne 2 hafta önce ne de bugünlerde bir teması olmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"