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    • Spor
    • 06.03.2020 13:53
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    • 06.03.2020 14:04
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    'de ikinci Merih vakası! Dünya devleri 'ın peşinde

    16 yaşındaki , dünyanın önde gelen kulüplerinin takibinde ve sözleşmesi önümüzdeki yıl bitecek. 'nin gelecek yıllarda kendisinden çok fazla şey beklediği Ömer Faruk Beyaz, Sarı-lacivertliler için ikinci bir vakası olabilir. İşte o iddianın ayrıntıları.

    Fenerbahçe'de ikinci Merih vakası!

    'ın ikinci bir vakası olabileceği iddiası spor gündemine bomba gibi düştü.

    Geleceğin yıldızı olarak görülen Ömer Faruk Beyaz, genç yaşına rağmen alt yaş kategorilerinde gösterdiği performansla ön plana çıkmıştı. 16 yaşındaki futbolcu, 'nin gelecek planlarında önemli bir yer tutarken, Avrupa'nın dev takımlarının da ilgisini çekti. Hürriyet'in haberine göre, , , , Stuttgart, gibi Alman futbolunun önde gelen kulüplerinin yanı sıra Inter, , , 'un da ilgisi bulunuyor.

    Dünyanın önde gelen kulüplerinin takibinde olan ve sözleşmesi önümüzdeki yıl bitecek Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'ın da Merih Demiral gibi elden kaçabileceği spor dünyasında çok sık konuşuluyor.

    AİLESİ DURUMDAN HOŞNUT DEĞİL

    Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladıktan sonra çok fazla süre alamayan Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesi 2021 yılının haziran ayından sonra erecek. Ailesinin Almanya'ya taşınacak olması ve görev alamamasından dolayı mutsuz olduğu ifade edilen Beyaz'a dünyanın önde gelen kulüpleri menajerler aracılığı ile teklif yaptı.

    İKİNCİ MERİH VAKASI OLABİLİR
    Sarı-lacivertli formayı giyemediği için mutsuz oluğu belirtilen Ömer Faruk'un daha önce kulüp altyapısında yetişen ve Juventus'a transfer olan Merih Demiral gibi olabileceği yorumları yapılmaya başlandı.

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