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    • Spor
    • 06.03.2020 09:50
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    • 06.03.2020 09:54
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    de 'nın paylaşımı taraftarını heyecanlandırdı

    , ayrılığının ardından arayışlarını sürdürürken, sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu de taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Alex de Souza'nın Fenerbahçe paylaşımı "Alex, F.Bahçe'ye mi geliyor" yorumlarına neden oldu.

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