Fenerbahçe teknik direktör arayışlarını sürdürürken, sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan sürpriz bir hareket geldi.
Brezilyalı yıldız, İnstagram'dan şampiyonluk kutlamalarından kendisinin bir fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım binlerce beğeni alırken, "Alex, F.Bahçe'ye mi geliyor" yorumları yapıldı.
Brezilyalı yıldız, İnstagram'dan şampiyonluk kutlamalarından kendisinin bir fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım binlerce beğeni alırken, "Alex, F.Bahçe'ye mi geliyor" yorumları yapıldı.
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