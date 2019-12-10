F.Bahçe'nin efsane futbolcusu Alex, bir hastanenin davetlisi olarak İstanbul'a geldi. Sambacı, "Ne zaman çağrılırsam gelirim. F.Bahçe'ye gelmek benim elimde değil. Bu yönetimin verebileceği bir karar" dedi.
JÜBİLE İÇİN NET KONUŞTU
Alex de Souza, Fenerbahçe'de bir jubile planının olmadığını da sözlerine ekledi.
Alex, F.Bahçe ile transfer konusunda fikir alışverişinde olduğunu ancak işin içinde olmadığını söyledi.
JÜBİLE İÇİN NET KONUŞTU
Alex de Souza, Fenerbahçe'de bir jubile planının olmadığını da sözlerine ekledi.
Alex, F.Bahçe ile transfer konusunda fikir alışverişinde olduğunu ancak işin içinde olmadığını söyledi.
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