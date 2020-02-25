Fenerbahçe'den son dakika Alex de Souza bombası! Ersun Yanal'dan sonra...
Özellikle Galatasaray mağlubiyetinin ardından Ersun Yanal'ın Fenerbahçe takımındaki varlığı sorgulanmaya başladı. Ersun Yanal'ın istifa edeceği dedikoduları sonrası Yanal'ın yerine gelecek isimler için de söylentiler çıkmaya başladı. Gelen son dakika bilgilerine göre Fenerbahçe'nin bir numaralı adayı ise eski yıldızı Alex de Souza. Fenerbahçe yönetimi Alex de Souza'yı listenin başına koyarken Brezilya'da yaşayan Alex de Souza ise Fenerbahçe'yi eski tercümanı Samet Güzel aracılığıyla takip ediyor.
25.02.2020 09:24
- Son Güncelleme: 25.02.2020 09:29
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