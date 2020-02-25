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Fenerbahçe'den son dakika Alex de Souza bombası! Ersun Yanal'dan sonra...

Özellikle Galatasaray mağlubiyetinin ardından Ersun Yanal'ın Fenerbahçe takımındaki varlığı sorgulanmaya başladı. Ersun Yanal'ın istifa edeceği dedikoduları sonrası Yanal'ın yerine gelecek isimler için de söylentiler çıkmaya başladı. Gelen son dakika bilgilerine göre Fenerbahçe'nin bir numaralı adayı ise eski yıldızı Alex de Souza. Fenerbahçe yönetimi Alex de Souza'yı listenin başına koyarken Brezilya'da yaşayan Alex de Souza ise Fenerbahçe'yi eski tercümanı Samet Güzel aracılığıyla takip ediyor.

25.02.2020 09:24 - Son Güncelleme: 25.02.2020 09:29
Fenerbahçe'den son dakika Alex de Souza bombası! Ersun Yanal'dan sonra...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılması durumunda yönetimin, kulübün eski futbolcularını takımın başına getireceği belirtildi.

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Fenerbahçe'den son dakika Alex de Souza bombası! Ersun Yanal'dan sonra...

Bu noktada gündeme gelen ilk isim Alex de Souza oldu.

Fenerbahçe'den son dakika Alex de Souza bombası! Ersun Yanal'dan sonra...

Ancak Alex'in, sezon ortası görev kabul etmeme ihtimalini dikkate alan yönetimde, Tuncay Şanlı-Emre Belözoğlu-Volkan Demirel üçlüsüyle sezonu tamamlama görüşü ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den son dakika Alex de Souza bombası! Ersun Yanal'dan sonra...

ALEX TAKİPTE
Brezilya'da yaşayan Alex de Souza, Fenerbahçe'yi eski tercümanı Samet Güzel aracılığıyla takip ediyor.

Fenerbahçe'den son dakika Alex de Souza bombası! Ersun Yanal'dan sonra...

Güzel, takımının bütün maçlarını yerinde izleyerek Alex'e bilgi veriyor.

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