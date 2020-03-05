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    • 05.03.2020 18:36
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    Son dakika: Tahkim Kurulu, 'ye verilen para cezasını 50 bin liraya indirdi

    Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu () Tahkim Kurulu, Kulübünün 100 bin liralık para cezasını onarken, başkan 'nin 75 bin liralık cezasını 50 bin liraya düşürdü.

    Tahkim'den flaş Ahmet Nur Çebi kararı!

    'den yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), internet sitesi ve sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulması nedeniyle Kulübüne verdiği 100 bin liralık para cezasının Tahkim Kurulu tarafından onandığı bildirildi.

    ÇEBİ'NİN CEZASI 50 BİN LİRAA İNDİRİLDİ
    Kurulun, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Çebi'ye verilen 75 bin liralık para cezasını ise 50 bin liraya indirdiği kaydedildi.

    Tahkim Kurulunun, Beşiktaş'ın TFF Yönetim Kurulu'nun Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin kararına yönelik itirazını ise reddettiği vurgulandı.

    Fenerbahçe Kulübünün 282 bin 500 ve MKE Ankaragücü'nün 99 bin liralık para cezasını da kurul tarafından onandığı bildirildi.

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