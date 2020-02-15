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    • Spor
    • 15.02.2020 Gazete

    Başkanı ’lık oldu

    F.Bahçe, , Beşiktaş Başkanı ve G.Saray yardımcı antrenörü 'ya sevketti. kötü tezahürat, Beşiktaş kulübü ile Başkan Ahmet Nur Çebi sportmenliğe aykırı açıklamalar, Hasan Şaş ise Alanya maçında yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevkedildi.

    Başkan Çebi PFDK’lık oldu
    TFF Hukuk Müşavirliği F.Bahçe, Beşiktaş, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve G.Saray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ı PFDK'ya sevketti. Fenerbahçe kötü tezahürat, Beşiktaş kulübü ile Başkan Ahmet Nur Çebi sportmenliğe aykırı açıklamalar, Hasan Şaş ise Alanya maçında yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevkedildi.

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