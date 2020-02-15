TFF Hukuk Müşavirliği F.Bahçe, Beşiktaş, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve G.Saray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ı PFDK'ya sevketti. Fenerbahçe kötü tezahürat, Beşiktaş kulübü ile Başkan Ahmet Nur Çebi sportmenliğe aykırı açıklamalar, Hasan Şaş ise Alanya maçında yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevkedildi.
- Spor
- 15.02.2020 Gazete
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