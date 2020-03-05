TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmadaki saha olayları nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor'un PFDK'ye sevkine karar verildi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmadaki saha olayları nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor'un PFDK'ye sevkine karar verildi.
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