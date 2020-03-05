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    • Spor
    • 05.03.2020 19:04
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    • 05.03.2020 19:04
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    , ile isim hakkı sözleşmesini 30 milyon TL karşılığında uzattı

    Son dakika haberine göre, , ile olan isim hakkı sözleşmesini 30 milyon TL karşılığında 1 yıl uzattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "İsim hakkı sözleşmesinin yürürlük süresinin 2020-2021 sezonlarını kapsayacağı ve 2020-2021 yılı futbol sezonu sonunda sona ereceği hususunda ilgili taraflarca mutabık kalınmıştır. Bu anlaşma gereği Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından şirketimize 2020-2021 sezonu için 30 milyon TL ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

    G:Saray'dan flaş sponsorluk açıklaması
    , ile olan isim hakkı sözleşmesini 30 milyon TL karşılığında 1 yıl uzattı.

    Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında devam eden pazarlama, reklam ve tanıtım amacıyla isim hakkı sözleşmesinin yürürlük süresinin 2020-2021 sezonlarını kapsayacağı ve 2020-2021 yılı futbol sezonu sonunda sona ereceği hususunda ilgili taraflarca mutabık kalınmıştır.


    30 MİLYON TL
    Bu anlaşma gereği Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından şirketimize 2020-2021 sezonu için 30 milyon TL ödenecektir.

    Bu açıklamada sözü edilen taraflar arasında sözleşme konusuna ilişkin olarak devam eden ticari müzakereler bir sonuca bağlanana kadar, şirketimizin ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının korunması amacıyla, SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Bu açıklama, erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmaktadır"     denildi.

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