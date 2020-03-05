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    • 05.03.2020 15:57
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    • 05.03.2020 16:07
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    'den ve hakkında resmi açıklama!

    Süper Lig'in 25.haftasında , Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Ersun Yanal ile geçtiğimiz günlerde yolların ayrılmasının ardından, ve 'in takımın başında yer alacağına dair iddialara ortaya atılmıştı. Nitekim iddialar doğru çıktı. Sarı lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı." ifadelerine yer verildi.

    F.Bahçe açıkladı! Emre ve Volkan...

    , Süper Lig'in 25. haftasında oynayacağı Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti. Sarı lacivertliler, Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından bir çok isimle teknik patronluk için görüşmelerine devam ederken, resmi kaynaklardan sürpriz bir detay paylaşıldı.

    Sarı lacivertlilerin Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile ilgil yaptığı paylaşım şu şekilde;

    "Fenerbahçemiz, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'da Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    , , Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

    Futbol A Takımımız, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını 6 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak."

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