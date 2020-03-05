Fenerbahçe yeni teknik direktör için düğmeye bastı. Yeni hoca için sezon sonunu beklememe kararı alan Sarı- Lacivertli yönetim 5 teknik direktör adayı belirledi. İlk görüşmenin ise ligi ve Türk futbolunu yakından tanıyan Mircea Lucescu ile gerçekleştirileceği bildirildi.
SÜPER LİGİ ÇOK İYİ TANIYOR
Gerek tecrübesi, gerekse de farklı takımlarda oynattığı sistem ile başarılı olması Lucescu'yu ilk aday yapıyor. Rumen teknik adamın da Türkiye'de iddialı bir takım almak istediği de biliniyor.
HER TAKIMDA BAŞARILI OLDU
Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluklar yaşayan Lucescu ile görüşme bu hafta içinde yapılacak. Lucescu dışında ise belirlenmiş 4 ismin daha olduğu da ifade ediliyor.
Niko Kovac
4 ALTERNATİF İSİM DAHA VAR
Bu isimlerin Hırvat Niko Kovac, Alman Roger Schmidt ve Bruno Labbadia ve Fransız Leonardo Jardim olduğu belirtildi.
Roger Schmidt
Bu teknik adamların menajerleri ile de temas kuruldu.
Bruno Labbadia
Leonardo Jardim
SÜPER LİGİ ÇOK İYİ TANIYOR
Gerek tecrübesi, gerekse de farklı takımlarda oynattığı sistem ile başarılı olması Lucescu'yu ilk aday yapıyor. Rumen teknik adamın da Türkiye'de iddialı bir takım almak istediği de biliniyor.
HER TAKIMDA BAŞARILI OLDU
Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluklar yaşayan Lucescu ile görüşme bu hafta içinde yapılacak. Lucescu dışında ise belirlenmiş 4 ismin daha olduğu da ifade ediliyor.
Niko Kovac
4 ALTERNATİF İSİM DAHA VAR
Bu isimlerin Hırvat Niko Kovac, Alman Roger Schmidt ve Bruno Labbadia ve Fransız Leonardo Jardim olduğu belirtildi.
Roger Schmidt
Bu teknik adamların menajerleri ile de temas kuruldu.
Bruno Labbadia
Leonardo Jardim
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