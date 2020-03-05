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    • Spor
    • 05.03.2020 Gazete
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    yeni adaylarını belirledi! İlk görüşme Lucescu'yla...

    Yönetimi 5 adayı belirledi. İlk görüşme Süper Lig'i ve Türk futbolunu çok yakından tanıyan ile gerçekleştirilecek. Luce'nin dışında listede üst sırada yer alan Schmidt, Kovac, Jardim ve Labbadia'dan da randevu alındı. Bu hocalarla da görüşülüp son karar verilecek.

    İlk görüşme Lucescu'yla
    Fenerbahçe yeni teknik direktör için düğmeye bastı. Yeni hoca için sezon sonunu beklememe kararı alan Sarı- Lacivertli yönetim 5 adayı belirledi. İlk görüşmenin ise ligi ve Türk futbolunu yakından tanıyan Mircea Lucescu ile gerçekleştirileceği bildirildi.

    SÜPER LİGİ ÇOK İYİ TANIYOR
    Gerek tecrübesi, gerekse de farklı takımlarda oynattığı sistem ile başarılı olması Lucescu'yu ilk aday yapıyor. Rumen teknik adamın da Türkiye'de iddialı bir takım almak istediği de biliniyor.



    HER TAKIMDA BAŞARILI OLDU
    Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluklar yaşayan Lucescu ile görüşme bu hafta içinde yapılacak. Lucescu dışında ise belirlenmiş 4 ismin daha olduğu da ifade ediliyor.


    Niko Kovac

    4 ALTERNATİF İSİM DAHA VAR
    Bu isimlerin Hırvat Niko Kovac, Alman Roger Schmidt ve Bruno Labbadia ve Fransız Leonardo Jardim olduğu belirtildi.


    Roger Schmidt

    Bu teknik adamların menajerleri ile de temas kuruldu.



    Bruno Labbadia



    Leonardo     Jardim

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