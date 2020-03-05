Niko

Kovac

Roger

Schmidt

Bruno

Labbadia



Leonardo

Jardim

yeni teknikdirektöriçin düğmeye bastı.Yeni hoca için sezonsonunu beklememekararı alanyönetimadayı belirledi. İlkgörüşmenin ise ligivefutbolunuyakından tanıyanilegerçekleştirileceğibildirildi.tecrübesi, gerekse de farklı takımlarda oynattığı sistem ile başarılı olmasıilk aday yapıyor.teknik adamın daiddialı bir takım almak istediği de biliniyor.veile şampiyonluklaryaşayanile görüşmebu hafta içinde yapılacak.dışındaise belirlenmişismin daha olduğuda ifade ediliyor.isimlerinveveolduğu belirtildi.Bu teknik adamlarınmenajerleri ile detemas kuruldu.