TBF'den flaş karar! Fenerbahçe'nin maçında kural hatası

Afyon Belediyespor Kulübü'nün Fenerbahçe Beko ile oynadığı maçta kural hatası yapıldığına dair itirazı kabul edildi ve TBF, maçın tekrar edilmesine karar verdi.
İŞTE TBF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
01 Mart 2020 tarihinde oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü – Fenerbahçe Beko Spor Kulübü (BSL) müsabakası ile ilgili Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü tarafından yapılan itiraz Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülmüş ve kural hatası yapıldığı kanaatiyle müsabakanın tekrarına karar verilmiştir.
Karşılaşmanın tarihi, iki takımın maç programına göre daha sonra açıklanacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR
Üçüncü çeyrekte Hrovat'a çalınan teknik faul öncesi topun kendilerinde olmasına rağmen, serbest atıştan sonra topun Fenerbahçe'ye verildiğini belirten kulüp yetkilileri karşılaşmanın sonunda itiraz dilekçesini maçın görevlilerine verdi.
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